Зеленський у День батька: Хай кожен тато повернеться з передової додому

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем батька, яке цьогоріч відзначається 18 червня.

– Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: Тато! Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому, – написав глава держави.

Очільник країни подякував кожному українському батькові, кожній українській родині за міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України.

Зауважимо, що офіційно День батька в Україні відзначають із 2019 року в третю неділю червня.

Свято запровадили заради зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства та визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

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