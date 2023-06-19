Апеляційний суд залишив під вартою суддю Тандира, який збив нацгвардійця

Київський апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Відповідне рішення судом було ухвалено у понеділок, 19 червня.

Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про ДТП?

Вночі 26 травня голова одного з райсудів області за кермом Lexus скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії на одному з блокпостів у Києві. Нацгвардієць від травм загинув на місці.

За даними прокуратури, одразу після ДТП суддя відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, хоча “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”.

Згодом стало відомо, що за кермом був суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир. У нього примусово відібрали біологічні зразки та направили на експертизу.

Після цього Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою та відсторонила його від здійснення правосуддя.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні. 27 травня Тандира відправили під варту.

Із 23-річним нацгвардійцем, у якого залишилась дружина та троє дітей, попрощались у Тальному 28 травня.

Джерело : Прокуратура Києва

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