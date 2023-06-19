Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили

Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки

Делегація Збройних сил України взяла участь у засіданні командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки. До неї входять Словаччина, Польща, Чехія та Угорщина.

Як поінформували в пресцентрі Командування Об’єднаних сил ЗСУ, українську делегацію очолив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час засідання сторони обговорили:

  • війну в Україні та стан і перспективи розвитку безпекової ситуації;
  • партнерські відносини;
  • шляхи підтримки нашої країни під час повномасштабного вторгнення РФ.
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки

Як зазначив генерал Наєв, Україна високо цінує підтримку країн Вишеградської четвірки під час війни.

– Впевнений, що можливі напрями залучення консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги сприятимуть у боротьбі з російською агресією, – додав він.

На зустрічі піднімалося питання про посилення військової співпраці між Командуванням Об’єднаних сил ЗСУ та оперативними командуваннями країн-партнерів. За словами Наєва, обмін досвідом допоможе знаходити нові рішення та ідеї для реалізації стратегічних планів України.

Командувачі Вишеградської четвірки запевнили в беззаперечній підтримці України, яка бореться за незалежність і територіальну цілісність.

Вони наголосили, що безпека в регіоні можлива у разі консолідації спільних зусиль, і збройні сили Вишеградської групи “готові надати необхідну допомогу ЗСУ”.

Як відомо, Вишеградська група (четвірка) об’єднує чотири центральноєвропейські країни: Польщу, Чехію, Угорщину і Словаччину. Вона виникла в лютому 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою створення об’єднання була інтеграція до євроатлантичних структур.

Читайте також
Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили

Джерело: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Війна в Україні, ЗСУ, Польща, Російська агресія, Сергій Наєв, Словаччина, Угорщина, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ мають успіхи і помітні просування на Таврійському напрямку – Тарнавський
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили
Окупанти штучно ускладнюють процеси реєстрації смерті людей внаслідок підриву Каховської ГЕС – Соболевський
затоплені Олешки
Після підриву ГЕС в окупованих Олешках могли загинути понад 500 жителів – ЦНС
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили
Рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, загрози епідемії немає – Соболевський
Херсон
До позицій ЗСУ не доїхав: на фронті підірвався на міні ущент забитий вибухівкою танк РФ
Вибух шахідомобіля РФ
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах
Карпаты
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь