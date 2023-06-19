Делегація ЗСУ взяла участь у засіданні командувачів Вишеградської четвірки: про що говорили

Делегація Збройних сил України взяла участь у засіданні командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки. До неї входять Словаччина, Польща, Чехія та Угорщина.

Як поінформували в пресцентрі Командування Об’єднаних сил ЗСУ, українську делегацію очолив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час засідання сторони обговорили:

війну в Україні та стан і перспективи розвитку безпекової ситуації;

партнерські відносини;

шляхи підтримки нашої країни під час повномасштабного вторгнення РФ.

Як зазначив генерал Наєв, Україна високо цінує підтримку країн Вишеградської четвірки під час війни.

– Впевнений, що можливі напрями залучення консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги сприятимуть у боротьбі з російською агресією, – додав він.

На зустрічі піднімалося питання про посилення військової співпраці між Командуванням Об’єднаних сил ЗСУ та оперативними командуваннями країн-партнерів. За словами Наєва, обмін досвідом допоможе знаходити нові рішення та ідеї для реалізації стратегічних планів України.

Командувачі Вишеградської четвірки запевнили в беззаперечній підтримці України, яка бореться за незалежність і територіальну цілісність.

Вони наголосили, що безпека в регіоні можлива у разі консолідації спільних зусиль, і збройні сили Вишеградської групи “готові надати необхідну допомогу ЗСУ”.

Як відомо, Вишеградська група (четвірка) об’єднує чотири центральноєвропейські країни: Польщу, Чехію, Угорщину і Словаччину. Вона виникла в лютому 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою створення об’єднання була інтеграція до євроатлантичних структур.

Джерело: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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