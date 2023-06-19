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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не можна виключати: у Міноборони оцінили ймовірність нападу РФ на Швецію

Не можна виключати: у Міноборони оцінили ймовірність нападу РФ на Швецію

Збройний напад РФ на Швецію “не можна виключати”, попри те, що зараз російська армія активно веде війну в Україні.

Про це йдеться у звіті Комітету з оборони Швеції, з яким до його оприлюднення у понеділок, ознайомилось шведське видання SVT.

Зазначається, що звіт називається “Allvarstid”, що буквально перекладається, як “час серйозності”. Джерела видання стверджують, що це є прямим відсиланням до періоду 1939-1945 років, коли Швеція знаходилась під такою ж серйозною загрозою безпеці, як і сьогодні.

– Загальна думка при підготовці полягала в тому, що зараз це термінова загроза. Ми сподіваємося, що цей звіт пошле сигнали структурам оборони, що зараз “Серйозний час”, тепер треба братися за справу, – заявило джерело видання.

У доповіді йдеться, що сухопутні війська Росії скуті в Україні, але, попри це, щодо Швеції існує кілька військових загроз.

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– Росія ще більше знизила поріг для застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичного і військового ризику. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальньої дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною. У Росії також є можливість діяти силами спецназу, – йдеться у звіті.

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