Окупанти штучно ускладнюють процеси реєстрації смерті людей внаслідок підриву Каховської ГЕС – Соболевський

Росіяни на окупованій території Херсонщини штучно ускладнюють всі процеси, пов’язані з реєстрацією смерті людей саме від наслідків підриву Каховської ГЕС, для того, щоб отримати статистику більш позитивну для них, щоб бездіяльність окупаційної влади не була доведена.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– У нас є інформація, що по деяких населених пунктах їздять представники окупаційної влади, але єдине, що вони питають: чи є трупи на вивезення. Тобто якщо їм кажуть, що є хворий чи постраждалий, їх це не цікавить. Тобто це бригади, які їздять збирають тіла людей, тварин, – сказав він.

Соболевський зазначив, що найбільше від підриву окупантами греблі Каховської ГЕС постраждали Олешки.

Нагадаємо, середній рівень води на Херсонщині продовжує зменшуватися і вже опустився нижче метра, але п’ять населених пунктів досі частково підтоплені, це близько 800 будинків.

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