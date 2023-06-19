OSINT-портал Oryx закривається – причина

OSINT-проєкт Oryx із підрахунку військової техніки, знищеної та захопленої під час бойових конфліктів, припиняє роботу з 1 жовтня 2023 року.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті Oryx.

– Спочатку я завів блог Oryx 10 років тому, щоб позбутися нудьги. Я й не підозрював, що Oryx переросте у всепоглинальний проєкт, яким він став сьогодні. Усі ми працюємо над статтями і списками у вільний час. Це не наша робота. Нам не платять. Хоча я сподівався, що наша діяльність коли-небудь стане роботою, цього не сталося, – йдеться у повідомленні.

За словами автора, проєкт перестав приносити йому задоволення і тепер заважає знайти щастя в житті.

Сайт Oryx у 2013 році запустили нідерландці Стейн Мітцер і Йост Оліманс, які раніше співпрацювали з розслідувальним проєктом Bellingcat.

Oryx аналізував бойові дії під час війни в Сирії, а після – у Нагірному Карабаху. Сайт став широко відомим після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

За фото та відео волонтери проєкту рахували знищену бойову техніку сторін, враховуючи лише візуальне підтвердження з відкритих джерел.

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