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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Радянські каски та голод: полонений під Бахмутом про ситуацію в армії РФ

російський полонений

Полонений під Бахмутом, якого примусово мобілізували з окупованої Горлівки, розповів про ситуацію в російській армії та підготовку примусово мобілізованих батальйонів “ДНР”.

Відео допиту опублікував генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

Полонений представився Денисом Сержею 1971 року народження, родом із Горлівки. Він із 269 окремого стрілецького батальйону.

За його словами, ще до повномасштабного вторгнення йому зателефонували з роботи та сказали прийти до будинку культури шахти “Кочегарка”. Тих, хто прийшов, повантажили в автобус та відвезли, сказавши, що на збори. Там їм видали форму, зброю та каску радянського зразка. Однак замість зборів їх відвезли на позиції.

Він сказав, що майже рік воював у районі Зайцевого, а потім поплічника окупантів перекинули у район Бахмута. На відео він додав, що разом з іншими бойовиками здебільшого капали на позиціях траншеї та виносили поранених.

– Боєприпасів було мало. Їжа, перші дні взагалі голодували, потім трошки налагодилось, але зовсім погано. Мішок хліба на всіх, на 2-3 дні… Багато гине людей, навіщо воно треба всім, – сказав чоловік.

За словами полоненого, дезертирувати він не наважувався, оскільки має двох доньок, яких потрібно забезпечувати.

Сержа сказав, що у полон здався сам, коли ніс пораненого. Він додав, що в полоні з ним поводяться добре і одразу надали йому медичну допомогу, нагодували, напоїли ще й пригостили сигаретами.

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Радянські каски та голод: полонений під Бахмутом про ситуацію в армії РФ

Скриншот з відео Олександра Сирського

Армія Росії, Війна в Україні, Горлівка, ДНР, Олександр Сирський, полон
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