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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Рівень води на Херсонщині продовжує знижуватися, загрози епідемії немає – Соболевський

Херсон
Фото: ДСНС

Середній рівень води на Херсонщині продовжує зменшуватися і вже опустився нижче метра, але п’ять населених пунктів досі частково підтоплені, це близько 800 будинків. 

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він розповів, що як тільки вода відходить, одразу починають працювати вибухотехніки, близько 30 бригад. Потім працюють правоохоронці, які фіксують збитки й наслідки, і вже потім заходять працівники комунальних служб, екологи та працівники ДСНС, які відкачують воду з підвалів. 

– Вони забезпечують вже ліквідацію цих наслідків. Вивозять усе, що вода залишила. В першу чергу це залишки, це біовідходи, які окремо вивозяться і знищуються, для того, щоб у нас була нормальна епідемічна ситуація. Станом на зараз вона контрольована. Немає у нас підстав вважати, що є загроза епідемії, – сказав Соболевський.

Він зазначив, що всі медичні заклади працюють у стані підвищеної готовності та забезпечені ліками, для того, щоб оперативно реагувати на випадок важких інфекційних хвороб.

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