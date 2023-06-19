Вода небезпечна: Гуменюк про заборону купання у Чорному морі

На Одещині заборонено купатися у Чорному морі через мінно-вибухову небезпеку, а також погіршення санітарно-епідоміологічної ситуації.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Фахівці оцінюють воду, яка мала бути використана для оздоровлення і рекреації, як небезпечну. Показники збудників багатьох напрямків дуже несприятливі. Принесення сміття до узбережжя продовжується, острови сміття ще дрейфують у Чорному морі. Мінно-вибухова нікуди не поділася, а до цього додається ще й забруднення самої води, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що на Херсонщині вода відходить, але і там рівень забруднення та мінно-вибухової небезпеки залишається досить високим.

– Потрібно усвідомлювати, що обміління цих ділянок також створює додаткову небезпеку. Там, де відходить вода на лівому березі, ворог намагається повернутися на ті позиції, намагаєтья розгорнути там свою артилерію, посилючи обстріли правого берега, – додала вона.

Раніше міська рада Одеси повідомила, що через суттєве погіршення якості води всі пляжі міста визнані непридатними для купання.

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