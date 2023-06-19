Залужний показав кадри боїв за П’ятихатки Запорізької області

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео, як українські військові звільняли П’ятихатки Запорізької області.

– Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П’ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам! – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як по позиціях і колонах росіян потужно відпрацьовують безпілотники та інші системи ураження.

В понеділок, 19 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

Загалом упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони України звільнили 8 населених пунктів.

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