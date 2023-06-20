Артилерійське знекровлення ворога: Данілов назвав пріоритети Сил оборони України

Під час проведення контрнаступальних дій збереження життя українських військовослужбовців та цивільних є одним з пріоритетів українських Сил оборони (СОУ), коли ж артилерійське знекровлення російської армії є іншим пріоритетом.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що треба знати про основні дії Сил оборони України і ситуацію на фронті на 482-й день російсько-української війни.

По-перше, пише Данілов, політичні завдання президента Росії Володимира Путіна зі знищення України військовим шляхом не змінились і продовжують перебувати на кремлівському порядку денному.

– Завдання, яке буде актуальним доти, доки Росія не зазнає військової поразки з подальшою внутрішньою дестабілізацією і поваленням путінського режиму, – написав він.

Секретар РНБО додав, що, по-друге, Володимир Путін продовжує вірити “у перемогу своєї так званої другої армії так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує”.

По-третє, Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії, розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують.

По-четверте, пише Данілов, російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ. Це, пише він, здійснюється ворогом “шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’янки та Авдіївки), підтягуючи резерви в першу чергу з Повітряно-десантних військ”.

– Мета – повне захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків, – додав він.

П’ятим пунктом Данілов повідомив, що Росія також концентрує додаткові сили на Півдні України, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе напрямку з метою убезпечення створення умов з “перерізання” так званого сухопутного коридору в Крим.

Щодо пункту № 6 секретар РНБО пише, що українські війська “крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей”. У Сил оборони одним з головних пріоритетів визначено збереження життя військовослужбовців і цивільного населення.

– М’ясні штурми – це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни, – додав він.

Данілов додав у 7-му пункті, що “безцінну і надважливу роботу” виконують українські сили опору на тимчасового окупованих Росією територіях, готуючи сприятливі умови для подальшої бойової роботи СОУ, полегшуючи звільнення наших територій.

– Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім артилерійське знекровлення російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення, – написав він у восьмому пункті.

Така робота, за словами Данілова, українськими захисниками виконується на відмінно, а показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку російсько-української війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.