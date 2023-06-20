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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Число жертв через підрив Каховської ГЕС зросло до 21 людини – МВС

Число жертв через підрив Каховської ГЕС зросло до 21 людини – МВС
Фото: ДСНС

Станом на вівторок, 20 червня, унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС загинула 21 особа.

Про це у Facebook повідомляє МВС.

Зазначається, що у Херсонській області підтопленими досі залишаються 595 будинків.

Також через обстріли окупантів зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема п’ятеро – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 – люди, які допомагають ліквідувати наслідки підриву ГЕС.

Раніше було відомо про 18 загиблих.

– Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти, – сказано у повідомленні.

Крім того, спеціалісти на постійній основі відбирають проби як технічної, так і питної води.

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Війна в Україні, загиблі, Каховська ГЕС
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