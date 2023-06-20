Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Підрив греблі Каховської ГЕС було здійснено Російською Федерацією свідомо. За пів години до здійснення теракту вони почали відведення своїх військ з об’єкта.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, є багато фактів, які прямо свідчать про те, як російські окупанти підірвали греблю ГЕС.

— За пів години по радіомережі (росіяни, – Ред.) вийшли на підрозділ, який був на Каховський ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і залишити цю територію. В цей же час прибула група спеціального призначення і після цього відбулося те, що відбулося, – сказав Буданов.

Він додав, що всі підрозділи окупаційних військ, які були поряд, насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. Ця подія застала їх зненацька, як і всіх інших.

Війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Західні ЗМІ з посиланням на експертів писали, що причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

Читайте також
Каховська ГЕС: ЗМІ показали фото авто з вибухівкою на греблі за тиждень до підриву
Каховська ГЕС

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Кирило Буданов, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Посадовцю КМДА вручили підозру в справі про зачинені укриття
Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС
Україна повернула трьох військовополонених, вивезених Росією до Угорщини – МЗС
Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС
Бої точаться дуже важкі, але Україна ухвалює правильні оперативні рішення – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Підозрюється у пособництві РФ: суд залишив Богуслаєва під арештом до середини липня
В'ячеслав Богуслаєв
Артилерійське знекровлення ворога: Данілов назвав пріоритети Сил оборони України
ЗСУ на фронті
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь