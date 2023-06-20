Два цікавих факти: Буданов розповів деталі підриву росіянами ГЕС

Підрив греблі Каховської ГЕС було здійснено Російською Федерацією свідомо. За пів години до здійснення теракту вони почали відведення своїх військ з об’єкта.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, є багато фактів, які прямо свідчать про те, як російські окупанти підірвали греблю ГЕС.

— За пів години по радіомережі (росіяни, – Ред.) вийшли на підрозділ, який був на Каховський ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і залишити цю територію. В цей же час прибула група спеціального призначення і після цього відбулося те, що відбулося, – сказав Буданов.

Він додав, що всі підрозділи окупаційних військ, які були поряд, насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. Ця подія застала їх зненацька, як і всіх інших.

Війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Західні ЗМІ з посиланням на експертів писали, що причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі.

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