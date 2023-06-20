Фізично очищують Україну: Зеленський розповів про активні дії ЗСУ на Півдні та Сході

Українські військовослужбовці очищують Україну від окупантів, реалізуючи активні дії на Півдні та Сході держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 20 червня.

– Передусім я дякую нашим Повітряним силам та всім захисникам неба з інших наших Сил оборони за кожну збиту російську ракету й за кожен збитий Шахед. Тільки за минулу ніч – понад 30 збитих Шахедів. Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни, – сказав він на початку відео.

По-друге, президент розповів, що сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники.

– Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним і близьким! Українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар та теракт – щоразу є аргументом щодо того, що “немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі”.

– Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде, – сказав він.

Український лідер додав, що зараз воїни Сил оборони на Півдні та на Сході дуже активно знищують ворога, “фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі”.

– Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Власне про це третій пункт за сьогодні, – розповів президент.

Зеленський пояснив, що сьогодні вже почалися перші зустрічі в Лондоні в межах конференції з відбудови України, яку українська влада готувала разом із британськими політиками.

Також вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Президент каже, що наразі триває “робота різного рівня” заради відновлення України, і офіційний Київ спрямовує цю роботу так, “щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проєктами будівництва, а глобальним проєктом захисту”.

Володимир Зеленський наголосив, що відбудована, трансформована та зміцнена Україна – це “носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії”.

Президент додав, що завтра на лондонській конференції представить частину аспектів філософії трансформації України, а “повний сенс” буде представлений пізніше цього місяця вже в Україні.

– Разом із партнерами та всі разом тут, удома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України – лише безпека, лише свобода, лише мир, – сказав він.

Глава держави подякував усім, хто воює й працює заради України. Окремо він похвалив військових, які перебувають у Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело : Офіс президента

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