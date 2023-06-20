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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Фізично очищують Україну: Зеленський розповів про активні дії ЗСУ на Півдні та Сході

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українські військовослужбовці очищують Україну від окупантів, реалізуючи активні дії на Півдні та Сході держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 20 червня.

– Передусім я дякую нашим Повітряним силам та всім захисникам неба з інших наших Сил оборони за кожну збиту російську ракету й за кожен збитий Шахед. Тільки за минулу ніч – понад 30 збитих Шахедів. Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни, – сказав він на початку відео.

По-друге, президент розповів, що сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники.

– Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним і близьким! Українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар та теракт – щоразу є аргументом щодо того, що “немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі”.

– Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде, – сказав він.

Український лідер додав, що зараз воїни Сил оборони на Півдні та на Сході дуже активно знищують ворога, “фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі”.

– Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Власне про це третій пункт за сьогодні, – розповів президент.

Зеленський пояснив, що сьогодні вже почалися перші зустрічі в Лондоні в межах конференції з відбудови України, яку українська влада готувала разом із британськими політиками.

Також вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Президент каже, що наразі триває “робота різного рівня” заради відновлення України, і офіційний Київ спрямовує цю роботу так, “щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проєктами будівництва, а глобальним проєктом захисту”.

Володимир Зеленський наголосив, що відбудована, трансформована та зміцнена Україна – це “носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії”.

Президент додав, що завтра на лондонській конференції представить частину аспектів філософії трансформації України, а “повний сенс” буде представлений пізніше цього місяця вже в Україні.

– Разом із партнерами та всі разом тут, удома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України – лише безпека, лише свобода, лише мир, – сказав він.

Глава держави подякував усім, хто воює й працює заради України. Окремо він похвалив військових, які перебувають у Запорізькій та Донецькій областях.

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Фізично очищують Україну: Зеленський розповів про активні дії ЗСУ на Півдні та Сході

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, ДСНС, ЗСУ, Рятувальники, Херсон
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