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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус “алігатор”: наші зенітники збили ворожий вертоліт Ка-52

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

На Донеччині наші зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52 (алігатор).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий гелікоптер збили 19 червня близько 23:00.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти запустили по мирних містах України 35 ударних дронів Shahed-136/131 та ракети типу Іскандер/С-300. Пуски здійснювалися з Брянської області РФ та східного узбережжя Азовського моря.

30 безпілотників Shahed знищено силами та засобами Повітряних сил ЗСУ, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер
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