Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус “алігатор”: наші зенітники збили ворожий вертоліт Ка-52
На Донеччині наші зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52 (алігатор).
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворожий гелікоптер збили 19 червня близько 23:00.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти запустили по мирних містах України 35 ударних дронів Shahed-136/131 та ракети типу Іскандер/С-300. Пуски здійснювалися з Брянської області РФ та східного узбережжя Азовського моря.
30 безпілотників Shahed знищено силами та засобами Повітряних сил ЗСУ, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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