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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Запоріжжі окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації – Генштаб

Російський окупант

У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації.

Про це інформує Генеральний штаб.

– Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом Півдня України, вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців, – йдеться у повідомленні.

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На Запоріжжі окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації – Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та два – по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки противника, три станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

Фото: ГУР

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Запорізька область
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