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Україна
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Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки відправили під варту, йому загрожує довічне

Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки відправили під варту, йому загрожує довічне
Фото: Нацполіція

У вівторок, 20 червня, під варту без права внесення застави відправили чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної племінниці.

Про це повідомила Нацполіція.

Зазначено, що затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Санкція статті передбачає покарання — до довічного позбавлення волі.

Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки відправили під варту, йому загрожує довічне
Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки відправили під варту, йому загрожує довічне
Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки відправили під варту, йому загрожує довічне
Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки відправили під варту, йому загрожує довічне

18 червня правоохоронці виявили загиблою 9-річну дівчинку – жительку селища Кути Косівського району Івано-Франківської області. За даними слідства, її зґвалтував та задушив родич.

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Джерело: Нацполіція
Івано-Франківськ, Вбивство, Поліція
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