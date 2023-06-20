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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України у середу, 21 червня.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

У середу і четвер у Лондоні пройде конференція з відновлення України, на якій понад 1 тис. іноземних офіційних осіб з понад 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори обговорять, як допомогти країні відновитися.

– Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього, – сказав Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що США продовжать виконувати це зобов’язання, зокрема, за допомогою нового потужного пакета допомоги, про який він зможе оголосити завтра.

Нещодавно США оголосили про пакет військової допомоги для України на $325 млн. До нього увійшла артилерія, протитанкові системи та боєприпаси.

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США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Російська агресія, США
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