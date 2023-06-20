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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У звільнених П’ятихатках залишається до 20 осіб – село під обстрілами

У звільнених П’ятихатках залишається до 20 осіб – село під обстрілами

У деокупованих П’ятихатках на Запоріжжі залишається до 20 осіб – село перебуває під обстрілами.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко у ефірі Радіо Свобода.

Село 18 червня звільнили бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2 окремого стрілецького батальйону. Раніше про вихід окупантів із П’ятихаток писали російські воєнні блогери, а Міноборони РФ не визнає втрату контролю над селом.

Юрій Малашко заявив, що військові намагаються вивезти людей із села.

– З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматися і зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток, — зазначив голова ОВА.

Щодо інших деокупованих населених пунктів, зокрема Новодарівки, Левадного та Лобкового, то там тривають стабілізаційні заходи, військові намагаються визначити, скільки людей там перебуває. Поки що представники влади не можуть зайти у села, бо через них проходить лінія фронту.

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танк ЗСУ

Фото: Deep State

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Запорізька область
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