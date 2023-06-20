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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Живий та здоровий: з’явилися перші фото Буданова після фейків РФ про його “смерть”

Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зустрівся з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, опублікувавши фото з Будановим.

Джапарова наголосила, що очільник ГУР живий та здоровий, попри фейки росіян про нібито його смерть.

– Дискутували, обмінювались думками, планували з послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові, – написала Джапарова у Facebook.

Раніше російські пропагандисти почали поширювати фейкову новину про “смерть” Кирила Буданова.

Вони стверджували, що керівник ГУР нібито загинув внаслідок ракетного удару по Києву 29 травня. А згодом з’явилася інформація, що Буданов дістав поранення голови та перебуває в комі у німецькій клініці.

Коментуючи вкиди пропагандистських ЗМІ, Буданов заявив, що в Україні формується “загін безсмертних”, який буде переслідувати росіян у страшних снах.

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Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка
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