Живий та здоровий: з’явилися перші фото Буданова після фейків РФ про його “смерть”
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зустрівся з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, опублікувавши фото з Будановим.
Джапарова наголосила, що очільник ГУР живий та здоровий, попри фейки росіян про нібито його смерть.
– Дискутували, обмінювались думками, планували з послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові, – написала Джапарова у Facebook.
Раніше російські пропагандисти почали поширювати фейкову новину про “смерть” Кирила Буданова.
Вони стверджували, що керівник ГУР нібито загинув внаслідок ракетного удару по Києву 29 травня. А згодом з’явилася інформація, що Буданов дістав поранення голови та перебуває в комі у німецькій клініці.
Коментуючи вкиди пропагандистських ЗМІ, Буданов заявив, що в Україні формується “загін безсмертних”, який буде переслідувати росіян у страшних снах.