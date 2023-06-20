Валентина Летяк, редакторка стрічки
Знищили Солнцепек, Бук і РЛС Зоопарк: Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку
Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, завдаючи великих втрат ворогу, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
– Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 487 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять більше п’яти рот, – уточнив генерал.
За його словами, знищено також 46 одиниць військової техніки, зокрема:
- 13 танків;
- сім БМП;
- один БТР;
- безпілотники Supercam та Shahed-136;
- чотири гаубиці 2С19 Мста-С;
- гаубицю 2А65 Мста-Б;
- зенітний ракетний комплекс Бук;
- дві протитанкові гармати МТ-12 Рапіра;
- РЛС Зоопарк;
- важку вогнеметну систему Солнцепек;
- п’ять складів з боєприпасами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Фото: Міноборони РФ
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