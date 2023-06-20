Знищили Солнцепек, Бук і РЛС Зоопарк: Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку

Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, завдаючи великих втрат ворогу, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 487 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять більше п’яти рот, – уточнив генерал.

За його словами, знищено також 46 одиниць військової техніки, зокрема:

13 танків;

сім БМП;

один БТР;

безпілотники Supercam та Shahed-136;

чотири гаубиці 2С19 Мста-С;

гаубицю 2А65 Мста-Б;

зенітний ракетний комплекс Бук;

дві протитанкові гармати МТ-12 Рапіра;

РЛС Зоопарк;

важку вогнеметну систему Солнцепек

п’ять складів з боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони РФ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.