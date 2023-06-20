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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищили Солнцепек, Бук і РЛС Зоопарк: Тарнавський про успіхи на Таврійському напрямку

ТОС-1А Солнцепек

Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, завдаючи великих втрат ворогу, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 487 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять більше п’яти рот, – уточнив генерал.

За його словами, знищено також 46 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 13 танків;
  • сім БМП;
  • один БТР;
  • безпілотники Supercam та Shahed-136;
  • чотири гаубиці 2С19 Мста-С;
  • гаубицю 2А65 Мста-Б;
  • зенітний ракетний комплекс Бук;
  • дві протитанкові гармати МТ-12 Рапіра;
  • РЛС Зоопарк;
  • важку вогнеметну систему Солнцепек;
  • п’ять складів з боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Міноборони РФ

Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
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