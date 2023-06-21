Без маркувань, а дата написана фломастером: як РФ штампує нові ракети і чи можна це зупинити

Росія випускає по Україні ракети, зроблені нашвидкуруч і зовсім недавно, навіть без належних маркувань, а дату виробництва пишуть фломастером. Це означає, що вони їх роблять прямо зараз, а тому потрібне негайне посилення санкцій і контролю за ними.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів речник Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

– Крилаті ракети – це високоточна зброя, як і балістичні. Росія їх використовує з самого початку вони коштують чимало – $3, $6, $13 млн, якщо ми говоримо про ракету Х-101. Відповідно там є технології, чому вона така дорога? Тому що там виробництво її доволі складне і ті технології, які закладені, дороговартісні, і Росія їх не може сама виготовляти. Це напівпровідники, чіпи, плати, тобто технологічні речі, які Росія бере з-за кордону, – каже речник Повітряних сил.

Тож санкції повинні працювати і проти тих, хто допомагає країні-терористу і не лише у виробництві ракет.

– Росія за час повномасштабного вторгнення випустила по Україні тисячі ракет. Із них 1200 крилатих, які ми можемо збивати, уже є і балістичні збиті, але в основному це крилаті ракети, – говорить Ігнат.

Саме дослідження цих уламків і дає можливість виявити, що ракети зроблені з великої кількості західних комплектуючих.

І в 2022 році ракети були свіжовиготовлені – за червень, липень, серпень. А зараз, коли Росія почала атакувати східні регіони, Південь України – по уламках видно, що ці ракети зроблені вже навесні 2023 року.

– Це ознаки того, що виробництво триває, так, воно не є масштабним, не може противник їх виготовити багато, бо процес нешвидкий і складний, кілька цехів зборки, тестування і так далі, доставка до носіїв.

Але бачимо ракети навіть без маркувань, знайдені уламки ракет, де не було на звичному місці тих бірок, де говориться про дату виробництво, щось фломастером було написано, це теж говорить про те, що це робиться дуже швидко, – каже речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат визнає, комплектуючих настільки багато, що припинити повністю поставки через треті країни, контрабанду не вдасться. Але треба прагнути зменшувати. Тому Україна має і алі здійснювати велику дипломатичну роботу, щоб тиснути на світ і унеможливити постачання Росії цих запчастин, з яких вони роблять не лише ракети.

– І не ракетами єдиними, Росія продовжує виготовляти високотехнологічні літаки, Су-34, Су-35, Су-57 у них також є, авіаційна техніка теж потребує цих технологій, як і ракета. Тому що ракета крилата – це той самий безпілотний літак. От у літаку теж треба закладати такі технології, які Росія не може виготовляти самотужки. Росія мало того, що виготовляє літаки для себе, але випускає їх і на експорт. Іран також може отримати Су-34 і 35, і санкції теж можуть допомогти в цьому питанні. Також у Росії великі розробки ведуться щодо виробництва гелікоптерів, як Ка-52, – розповідає Ігнат.

Усе це має бути під санкціями, наголошує речник. Бо не повинні рашисти отримувати ці технології, і в будь-який спосіб потрібно це припинити.

Прокоментував Юрій Ігнат і будівництво в Татарстані заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Каже, це справді загроза, і щоб не витрачати проти безпілотників цінні ракети, треба поповнювати свої сили мала ППО і засоби РЕБ.

– Такими засобами як Гепард чудово це робити, тмоу цього озброєння треба більше. А ще краще, щоб на території Росії., де будуть відбувтаися процеси виготовлення, відбулася якась бавовна, – каже Ігнат.

Він сподівається, що добровольчий корпус Росії вноситиме свою лепту в перемогу і далі.

Фото: Юрій Ігнат/Facebook

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