Кулеба і Блінкен в Лондоні обговорили контрнаступ та членство України в НАТО

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Лондоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час зустрічі у британській столиці вони обговорили український контрнаступ, перспективи щодо членства України в НАТО, а також формулу миру, запропоновану офіційним Києвом.

Про це повідомив очільник українського МЗС напередодні проведення міжнародної конференції з відбудови України.

– У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку, – написав міністр у Twitter.

Він додав, що під час зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей ЗСУ, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.

Дмитро Кулеба, звертаючись до Блінкена, сказав, що сьогодні з’являється багато ідей щодо різних мирних ініціатив, а нещодавно одну з таких ідей пропонували африканські лідери.

– Ви щойно повернулися прямо з Китаю. Але ми в Україні віримо, як сказав президент Зеленський, що, оскільки це Україна зазнала нападу, і війна йде в Україні, українська мирна ініціатива має бути наріжним каменем для всіх обговорень, – сказав він, натякаючи на мирну пропозицію Пекіна.

Очільник МЗС України каже, що у найближчі два дні глави зовнішньополітичних відомств будуть зосереджені переважно на відновленні та відбудові України.

– І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати план відновлення. Вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І Сполучені Штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам будувати, розгортати цей механізм, – сказав головний дипломат України.

Своєю чергою держсекретар США сказав, що зараз триває момент, який “має велике значення” через те, що відбувається буквально щомиті в Україні на полі бою.

– Але багато в чому важливо те, що ми робимо тут, у Лондоні – це конференція відбудови на підтримку України, що об’єднує понад 50 країн, приватний сектор та багато інших, – сказав він.

Ентоні Блінкен вважає, що ця конференція є демонстрацією більш ніж 50-ма країнами потужної та стійкої підтримки України не лише у військовій, а й в економічній сфері, а також інших сферах, які мають на меті побудову демократії.

Раніше в офісі прем’єр-міністра Британії повідомляли, що очільник британського уряду Ріші Сунак планує закликати представників бізнесу та інвесторів збільшити економічну підтримку для України, щоб підтримати відбудову української держави.

Нагадаємо, 21-22 червня у Лондоні проходитиме Конференція з відбудови України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації країни.

Джерела: Sky News, Dmytro Kuleba

Фото: Dmytro Kuleba

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