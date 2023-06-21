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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У метро Києва тимчасово не працює оплата qr-кодами

метро Київ
Фото: УНІАН

У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку Київ Цифровий.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема:

  • транспортна картка,
  • безконтактна банківська картка,
  • мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, що після атаки дронів на Київ в ніч на 20 червня стало відомо про пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро. Через це певний час не працювали комплекси самообслуговування.

21 червня в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах Києва через відключення електроенергії тиск водопостачання знижувався. Його було відновлено удень.

Київ, Київський метрополітен, КМДА, Метро
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