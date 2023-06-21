У метро Києва тимчасово не працює оплата qr-кодами
У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку Київ Цифровий.
Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання.
Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема:
- транспортна картка,
- безконтактна банківська картка,
- мобільні додатки ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, що після атаки дронів на Київ в ніч на 20 червня стало відомо про пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро. Через це певний час не працювали комплекси самообслуговування.
21 червня в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах Києва через відключення електроенергії тиск водопостачання знижувався. Його було відновлено удень.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський