Україна ще може звільнити Крим до кінця літа, але є умова – Годжес

В України є шанс прорвати позиції РФ і досягти окупованого Кримського півострова до кінця літа, проте для цього необхідна військова підтримка Заходу, зокрема ракетні системи великої дальності ATACMS.

Таку думку висловив Newsweek екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес.

– Я, як і раніше, стверджую, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно Україні, то Україна все ще може звільнити Крим до кінця цього літа, – сказав Годжес.

Він зазначив, що ще занадто рано оцінювати будь-які успіхи або невдачі українського контрнаступу, хоча й наголосив, що зберігає оптимізм щодо перспектив Києва.

Проте він додав, що для цього Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, така, як ATACMS, безпілотники Grey Eagle, або інші системи озброєння, які “можуть досягати більшого, ніж вони можуть досягти просто зараз”.

– Це дозволило б їм (Україні. – Ред.) зробити Крим неспроможним. І це ключ: змусити Чорноморський флот піти з Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла розмістити ATACMS в цій гавані… Те ж саме з авіабазою в Саках та іншими об’єктами, – говорить Годжес.

Крім того, він застеріг від варіанта, за якого Росія зможе зберегти за собою Крим.

– Якщо Україні доведеться погодитися через наш тиск на якийсь результат, за якого Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде така ж сама розмова, – продовжив Годжес.

Він наголосив, що РФ знову може почати атаки з Криму, й Україна не зможе відновити свою економіку, тому що російський флот блокуватиме Азовське море, а також Одесу та Миколаїв.

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