В результаті удару по базі окупантів на Арабатській стрілці ліквідовано російського полковника
Російські силовики заявили, що українські військові ліквідували полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.
Зазначено, що окупант загинув 10 червня.
Раніше росЗМІ писали, що Постовалов потрапив під обстріл на Арабатській стрілці в Генічеському районі Херсонської області.
За даними російських медіа, росіянин був заступником начальника управління МВС у Воронезькій області. Згодом його перевели до окупованої частини Херсонщини.
Українські партизани та низка російських ЗМІ і Telegram-каналів також повідомляли, що в результаті удару по базі росіян на Арабатській стрілці міг постраждати і колаборант Володимир Сальдо.
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