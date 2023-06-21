Вже пів лимона стирчать: окупант скаржиться на масові невиплати зарплатні
Російські солдати скаржаться на масові невиплати зарплат за участь у війні в Україні.
Про це йдеться в аудіоперехопленні ГУР України розмови одного із окупантів зі знайомим.
Так, боєць РФ скаржиться своєму співрозмовнику, що його загубили у списках і вже заборгували понад пів мільйона рублів.
– Знайшли мене, що тут є, що претендую на бойові. Бойові раз на три місяці платитимуть, а підйомні… мені вже пів лимона стирчать, тисяч 600 десь, – бідкається російський солдат.
Окупант сподівається хоч на якісь виплати до відпустки, щоби “їхати не голодним”.
Він також зазначає, що це не лише його проблема, а й багатьох інших “мобіків”.
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