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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 222 тис. російських окупантів – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на 483-тю добу повномасштабної війни знищили 222 тис. російських окупантів.

Такі дані 21 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати РФ на 21 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 222 000 (+540),
  • танків ‒ 4 006 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21),
  • артилерійських систем – 3 920 (+32),
  • реактивних систем залпового вогню – 615 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 375 (+3),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 306,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 1 214,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22),
  • спеціальної техніки ‒ 539 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб України
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