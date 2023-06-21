ЗСУ знищили 222 тис. російських окупантів – Генштаб

Українські захисники на 483-тю добу повномасштабної війни знищили 222 тис. російських окупантів.

Такі дані 21 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати РФ на 21 червня 2023

особового складу ‒ близько 222 000 (+540),

танків ‒ 4 006 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21),

артилерійських систем – 3 920 (+32),

реактивних систем залпового вогню – 615 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 375 (+3),

літаків – 314,

гелікоптерів – 306,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),

крилатих ракет ‒ 1 214,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22),

спеціальної техніки ‒ 539 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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