Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили 222 тис. російських окупантів – Генштаб
Українські захисники на 483-тю добу повномасштабної війни знищили 222 тис. російських окупантів.
Такі дані 21 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Втрати РФ на 21 червня 2023
- особового складу ‒ близько 222 000 (+540),
- танків ‒ 4 006 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21),
- артилерійських систем – 3 920 (+32),
- реактивних систем залпового вогню – 615 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 375 (+3),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 306,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1 214,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22),
- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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