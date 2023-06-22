$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми

На Київщині правоохоронці викрили схему незаконного зняття з військового обліку.

Про це у Telegram повідомляє начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за грошову винагороду у розмірі $7-8 тис. пропонували їм вирішити питання “під ключ” про непридатність до військової служби.

Спільно зі співробітниками СБУ поліція провела вісім санкціонованих обшуків, під час яких вилучили понад 55 тис. грн, валюту, блокнот із чорновими записами та відбитки печаток і штампів медичного закладу.

Організатору вже повідомили про підозру щодо незаконного переправлення осіб через держкордон України.

За порушення закону йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Фото: Андрій Нєбитов

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