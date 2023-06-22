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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми

$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми

На Київщині правоохоронці викрили схему незаконного зняття з військового обліку.

Про це у Telegram повідомляє начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за грошову винагороду у розмірі $7-8 тис. пропонували їм вирішити питання “під ключ” про непридатність до військової служби.

$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми

Фото: Андрій Нєбитов/https://t.me/andrii_nebytov/1445?single

Спільно зі співробітниками СБУ поліція провела вісім санкціонованих обшуків, під час яких вилучили понад 55 тис. грн, валюту, блокнот із чорновими записами та відбитки печаток і штампів медичного закладу.

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$7-8 тис. за зняття з військового обліку: на Київщині викрили організаторів схеми

Організатору вже повідомили про підозру щодо незаконного переправлення осіб через держкордон України.

За порушення закону йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Фото: Андрій Нєбитов

Війна в Україні, Воєнний стан, мобілізація, Поліція, СБУ, Чоловіки
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Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
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