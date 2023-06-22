Через недбалість окупантів. У Бердянську сталася аварія на насосній станції: є загиблий
У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі сталася аварія на каналізаційній насосній станції, в результаті загинула людина.
Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.
Зазначено, що інцидент трапився 21 червня у КП Бердянськводоканал на каналізаційній насосній станції №23.
Внаслідок надзвичайної ситуації одна людина загинула, четверо перебувають у лікарні, двоє з них – у реанімації. Всі отруїлися газами.
– Це реалії окупованого міста, де росіяни роздають посади будь-кому, хто здатен вимовити “слава Росії”, а пропаганду та залякування бердянців ставлять вище за техніку безпеки, – зазначають в МВА.
Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники на блокпостах у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області рвуть українські паспорти.
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