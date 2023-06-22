Економічний та військовий альянс: Дуда про відносини Польщі з Україною після війни

Після завершення повномасштабної війни відносини між Україною та Польщею можуть розвиватися в руслі економічного та військового альянсу.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю українським журналістам, зокрема Фактам ICTV.

Він висловив надію, що Україна після війни існуватиме як вільна та незалежна держава у своїх міжнародно визнаних кордонах (станом на 1991 рік).

– І я вірю, що вона перебуватиме в дружніх відносинах, в такому великому економічному, а опісля також у військовому альянсі з Польщею… Перш за все я хотів би, щоб це були відносини між двома країнами, які є членами Євросоюзу та НАТО, – наголосив Дуда.

Він додав, що Україна без сумніву посилить Європейський Союз, оскільки має величезний економічний, сировинний та людський потенціал. І це сприятиме процвітанню всього блоку.

Польський лідер нагадав, що членство в ЄС дасть Україні доступ до фонду блоку. Це дозволить нашій країні побудувати нову сучасну інфраструктуру в різних сферах життя.

– Вірю, що, підтримуючи одне одного з одного боку, а з іншого залишаючись у союзі – як військовому, так і економічному, здійснюючи спільні економічні проєкти, ведучи бізнес у своїх країнах на справедливих та рівних умовах, ми досягнемо успіху, – заявив Дуда.

Коментуючи відносини з президентом України Володимиром Зеленським, Дуда зазначив, що навіть під час складних дискусій вони шукають вихід та “якісь точки дотику”.

Президент Польщі нагадав, що від початку повномасштабної війни його країна постачає Україні зброю, а також проводить навчання для українських військових на західних видах озброєння (зокрема для танкістів та артилеристів).

Крім того, Польща готова навчати воїнів, які обслуговуватимуть західні винищувачі F-16.

– Ми не повинні дозволити Путіну замучити Україну та втомити нас. Ми повинні зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство та замучили Путіна, – додав Дуда.

Він визнав, що РФ намагається розсварити Україну та Польщу, використовуючи болісні сторінки спільної історії

– Я не наївний і не маю жодних сумнівів, що ці різні типи суспільних настроїв, історичних шрамів та ран будуть використовуватися для того, щоб роз’єднати наші народи, – повідомив польський лідер.

Спільним завданням для України та Польщі він назвав вирішення суперечливих питань “гідним чином, з повагою до пам’яті”.

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