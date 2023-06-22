Кадирівці грабують навіть своїх: РФ створила комісію для розслідування мародерств

Міноборони РФ після численних скарг росіян на мародерство бойовиків підрозділу Ахмат у Бєлгородській області створило комісію для перевірки фактів.

Комісію очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков, повідомляє Центр національного спротиву.

Розслідування стосуватиметься справ, повʼязаних із мародерством кадирівців як на території Росії, так і тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас у ЦНС зауважують, що росіяни почали розслідування лише після скарг населення РФ, а скарги українців на ТОТ не брали до уваги.

На початку травня СБУ оприлюднила перехоплення розмови російських окупантів, в якому вони скаржаться, що кадирівці крадуть у них зброю.

А на території тимчасово окупованої Херсонської області кадирівці забирають майно у аграріїв, вивозять продукцію зі складів, а також беруть у рабство працівників.

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