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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кадирівці грабують навіть своїх: РФ створила комісію для розслідування мародерств

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

Міноборони РФ після численних скарг росіян на мародерство бойовиків підрозділу Ахмат у Бєлгородській області створило комісію для перевірки фактів.

Комісію очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков, повідомляє Центр національного спротиву.

Розслідування стосуватиметься справ, повʼязаних із мародерством кадирівців як на території Росії, так і тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас у ЦНС зауважують, що росіяни почали розслідування лише після скарг населення РФ, а скарги українців на ТОТ не брали до уваги.

На початку травня СБУ оприлюднила перехоплення розмови російських окупантів, в якому вони скаржаться, що кадирівці крадуть у них зброю.

А на території тимчасово окупованої Херсонської області кадирівці забирають майно у аграріїв, вивозять продукцію зі складів, а також беруть у рабство працівників.

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Армія Росії, Бєлгород, Війна в Україні, Рамзан Кадиров, Російська агресія
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