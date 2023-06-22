На Луганщині деокуповано вже 14 населених пунктів – ОВА
Українські військові звільнили вже 14 населених пунктів в Луганській області.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.
– У нас деокуповано 14 населених пунктів. Це близько п’яти-семи відсотків. Мається на увазі, від загальної території Луганської області, рахуючи, в тому числі, ту, що була окупована в 2014 році. Але сподіваємося на якнайшвидшу її деокупацію, на відновлення життя і на повернення наших громадян, – сказав він.
Глава ОВА зазначив, наразі не можна точно сказати, скільки людей залишаються на Луганщині.
За його словами, є чітке уявлення про 185 тисяч луганчан, які наразі перебувають на території України, і ще про 50 тисяч, що виїхали за кордон.
Раніше начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти готують депортацію ще 750 дітей із окупованої Луганщини, наразі відбувається формування груп.
Джерело: Луганська ОВА
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