Понад 80% українців вважають Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем

Абсолютна більшість українців вважають президента Володимира Зеленського ефективним у ролі верховного головнокомандувача під час повномасштабної війни.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року.

Соціологи поцікавилися в українців, чи здатен, на їхню думку, Зеленський ефективно працювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни.

Опитування показало, що до повномасштабного вторгнення військ РФ лише третина респондентів (32%) вважали, що Зеленський може виконувати функції верховного головнокомандувача. Порівняно з листопадом 2021 року цей показник навіть знизився (із 36 до 32%).

Однак після початку великої війни “українці кардинально змінили свої погляди”, наголошують у КМІС. Тепер 86% опитаних висловили думку, що Володимир Зеленський ефективно працює як верховний головнокомандувач.

Такої думки дотримується абсолютна більшість населення в усіх регіонах України.

До повномасштабного вторгнення РФ понад 50% громадян не вірили, що Зеленський зможе організувати оборону України. Зараз же таких 9%, ще 5% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Як пояснив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, ці показники демонструють тенденцію до “згуртування населення довкола лідера у дуже важких ситуаціях, особливо – під час війни”.

– Володимир Зеленський наразі сприймається українцями “на своєму місці” та є одним із символів опору окупантам, – уточнив він.

Соціологи застосували метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом вони опитали 984 респондентів у віці від 18 років з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованого Криму та деяких територій Донбасу.

Опитування проводилося з громадянами, які на той момент проживали на території України – в межах, які контролювалися українською владою до 24 лютого 2022 року. За звичайних обставин похибка такого дослідження не перевищує 3,4%, однак в умовах війни можливе певне систематичне відхилення.

Джерело : КМІС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.