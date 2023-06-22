Шість гелікоптерів за шість днів. Чому ЗСУ почали частіше збивати російські гвинтокрили – відповідь Ігната

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому останнім часом у зведеннях Генштабу ЗСУ регулярно фігурують збиті російські гелікоптери, але не так багато винищувачів.

Про це він розповів в етері телемарафону.

За словами Ігната, винищувачів у РФ достатньо. Десятки літальних апаратів перебувають постійно, особливо в денний час, уздовж лінії бойового зіткнення, державного кордону.

Водночас гелікоптери підтримують наземні сили окупантів безпосередньо на передній лінії.

– Зараз точаться серйозні бої. Бачимо просування наших військ на південному напрямку, також іде серйозна бойова активність на Сході. Наземні війська окупантів підтримує армійська авіація. Що більше застосовує ворог ударних гелікоптерів, то більше він ризикує і потрапляє в зону ураження наших ЗРК і ПЗРК, – сказав він.

За останні шість днів українські захисники знищили шість гелікоптерів РФ.

Джерело: телемарафон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.