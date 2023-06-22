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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Схоже на демонстрацію. Прикордонники прокоментували укріплення Білорусі біля українського кордону

Схоже на демонстрацію. Прикордонники прокоментували укріплення Білорусі біля українського кордону
Фото: УНІАН

Білорусь будує укріплення неподалік кордону з Україною. Утім, прикордонники вважають, що це більше нагадує демонстрацію.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Так, ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення і роботи з фортифікаційного обладнання відбуваються на певній віддаленості від українського кордону. Це за десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке включало б протяжність по всій лінії держкордону з Україною ми не фіксуємо, – сказав він.

Також Демченко прокоментував так звані мобілізаційні навчання у Білорусі. За його словами, вони мають плановий характер і не пов’язані з мобілізацією.

– За наявною в мене інформацією, ці мобілізаційні навчання більше стосуються навчань з військовими комісаріатами. Тобто це не пов’язано з мобілізаційною підготовкою або призовом за мобілізацією. Це більше пов’язано з перевіркою державних, місцевих органів влади щодо співпраці з військовими комісаріатами. Це такі більш планові навчання, про які, зокрема, сама Білорусь і заявляє, – сказав речник.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що під Гомелем біля траси М8 приблизно на відстані 20 км від кордону Білорусі з Україною з’явилася лінія бетонних протитанкових укріплень пірамідальної форми, відомих як “зуби дракона”.

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Білорусь, Війна в Україні, Російська агресія, Україна
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