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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ворог проводить ротацію військ. Череватий пояснив зменшення інтенсивності боїв під Бахмутом

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

На Бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність боїв через те, що ворог проводив ротацію військ. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповування військ Сергій Череватий.

– Також туди зайшли підрозділи Повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи Вагнера та діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робила ПВК, – сказав він.

За словами речника, за минулу добу окупанти обстріляли українські позиції 389 разів із використанням артилерії. Також ворог здійснив 4 боєзіткнення та два авіанальоти. 

Російські загарбники зазнали серйозних втрат під час цих атак: 69 окупантів було знищено, 43 – дістали поранення, одного окупанта було взято в полон.

Нагадаємо, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович  повідомив, що російські окупанти намагаються відновити наступ на східному напрямку.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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