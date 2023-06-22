Ворог проводить ротацію військ. Череватий пояснив зменшення інтенсивності боїв під Бахмутом
На Бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність боїв через те, що ворог проводив ротацію військ.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповування військ Сергій Череватий.
– Також туди зайшли підрозділи Повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи Вагнера та діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робила ПВК, – сказав він.
За словами речника, за минулу добу окупанти обстріляли українські позиції 389 разів із використанням артилерії. Також ворог здійснив 4 боєзіткнення та два авіанальоти.
Російські загарбники зазнали серйозних втрат під час цих атак: 69 окупантів було знищено, 43 – дістали поранення, одного окупанта було взято в полон.
Нагадаємо, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що російські окупанти намагаються відновити наступ на східному напрямку.
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