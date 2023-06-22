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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено ще 650 окупантів та 21 ворожу артсистему: втрати РФ на 22 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні ліквідували ще 650 російських окупантів.

Таким чином на 484-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже 222 650.

Втрати РФ на 22 червня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 222 650 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4 013 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7 783 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 3 941 (+21) од,
  • РСЗВ / MLRS – 617 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 376 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 307 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 438 (+10),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 214 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 678 (+11) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 539 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Орест Дрималовський
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