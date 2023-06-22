Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено ще 650 окупантів та 21 ворожу артсистему: втрати РФ на 22 червня
Українські захисники напередодні ліквідували ще 650 російських окупантів.
Таким чином на 484-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже 222 650.
Втрати РФ на 22 червня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 222 650 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 4 013 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7 783 (+12) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3 941 (+21) од,
- РСЗВ / MLRS – 617 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 376 (+1) од,
- літаків / aircraft – 314 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 438 (+10),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 214 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 678 (+11) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 539 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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