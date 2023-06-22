Знищено ще 650 окупантів та 21 ворожу артсистему: втрати РФ на 22 червня

Українські захисники напередодні ліквідували ще 650 російських окупантів.

Таким чином на 484-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули вже 222 650.

Втрати РФ на 22 червня 2023

особового складу / personnel ‒ близько/ about 222 650 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4 013 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7 783 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3 941 (+21) од,

РСЗВ / MLRS – 617 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 376 (+1) од,

літаків / aircraft – 314 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 307 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3 438 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1 214 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6 678 (+11) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 539 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.