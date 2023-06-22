ЗСУ наступають на двох напрямках, ворог підтягує резерви: що відомо про ситуацію на фронті

На Півдні України ЗСУ поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Несе великі втрати, – поінформувала вона.

На Сході протягом доби українські військові вели як оборонні, так і наступальні дії.

Сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Ворог не просунувся на жоден метр, на всіх напрямках тривають бої. Найважчі – на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

– Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини, – додала Маляр.

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