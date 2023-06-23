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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко

пістолет
Фото: Unsplash

За перші три години роботи реєстру зброї в Єдиному вікні для громадян авторизувалися 3,5 тис. осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

– Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна, – написав міністр у месенджері Telegram.

За словами Клименка, ці дані підтверджують важливість і довгоочікуваність запуску реєстру.

Водночас він закликав українців без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему, бо реєстр працюватиме не лише сьогодні.

23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. За словами Клименка, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.

3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко
Фото: МВС
3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко
Фото: МВС
3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко
Фото: МВС
3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко
3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко
3,5 тис. осіб авторизувалися за перші три години в Реєстрі зброї – Клименко

Також буде спрощено процедуру отримання дозволів на зброю.

Міністр повідомив, що Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів.

Джерело: МВС
Ігор Клименко, МВС
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