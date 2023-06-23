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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Це боротьба України. У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту

Це боротьба України. У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту

Сполучені Штати не допомагали Україні обирати ціль і не причетні до ударів українських сил по Чонгарському мосту, що з’єднує окупований Росією Крим із материковою Україною.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

– Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни й повернення суверенної території, – сказав Райдер.

Нагадаємо, вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух. Пропагандисти повідомляють, що ЗСУ вдарили по мосту ракетою Storm Shadow.

Перший заступник голови Херсонської облради розповів, що пошкодження мосту у Чонгарі, по-перше, це удар по військовій логістиці росіян. По-друге, удар по мосту – це психологічний вплив на окупаційну владу та російських військових. Вони розуміють, що немає жодного місця на території Херсонщини, де вони могли б почуватися в безпеці.

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