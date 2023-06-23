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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Це вже прорив. Стефанішина про виконання Україною умов щодо вступу в ЄС

Ольга Стефанішина
Фото: УНІАН

Рік тому, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата  на членство в Європейському Союзі. Єврокомісія у своєму проміжному звіті зазначила, що Україна в повному обсязі виконала дві із семи вимог необхідних для початку цих переговорів. Для нашої держави ці цифри доволі скромні, втім для європейської сторони це вже прорив. 

Таку заяву в ефірі національного телемарафону зробила віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

– Важливо, що ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще залишилися для того, щоб у жовтні завершити реалізацію семи рекомендацій і, власне, перейти до ухвалення рішень для подальших перемовин, – сказала вона. 

Стефанішина зазначила, що інші п’ять блоків рекомендацій не перебувають на початковій стадії. 

– Величезна робота велася протягом року, деякі рішення вже готові, деякі з них тільки технічно треба ухвалити. Це, наприклад законодавство щодо відмивання доходів, яке вже зареєстровано в парламенті, ухвалення законодавства і початок конкурсу для відбору суддів Конституційного суду – тут вже є позитивний висновок Венеційської комісії, – наголосила віцепрем’єр-міністр.

Нагадаємо, ЄС констатував, що Україна як країна-кандидат у члени Євросоюзу зробила суттєві кроки для проведення реформ, спрямованих на виконання умов, які дадуть змогу розпочати переговори про вступ.

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Європейський Союз, ЄС, Ольга Стефанішина, Україна, Україна-ЄС
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