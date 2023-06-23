Касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі агресії РФ – Пентагон

ЗС США вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі російської агресії.

Про це заявив високопоставлений чиновник Пентагону.

– Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM були б корисні, особливо проти окопаних російських позицій на полі бою. Причина, чому ви не побачили жодних зрушень у наданні цієї можливості, пов’язана як з існуючими обмеженнями Конгресу на надання DPICM, так і з занепокоєнням щодо єдності союзників, — сказала законодавцям під час слухань у Конгресі заступник помічника міністра оборони США Лора Купер.

Нагадаємо, що касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 120 країнах, адже коли бомби розлітаються, то можуть калічити та вбивати мирних жителів.

– З точки зору ефективності на полі бою, ми віримо, що це буде корисно, — сказала Купер.

Джерело : Reuters

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