Касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі агресії РФ – Пентагон
ЗС США вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі російської агресії.
Про це заявив високопоставлений чиновник Пентагону.
– Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM були б корисні, особливо проти окопаних російських позицій на полі бою. Причина, чому ви не побачили жодних зрушень у наданні цієї можливості, пов’язана як з існуючими обмеженнями Конгресу на надання DPICM, так і з занепокоєнням щодо єдності союзників, — сказала законодавцям під час слухань у Конгресі заступник помічника міністра оборони США Лора Купер.
Нагадаємо, що касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 120 країнах, адже коли бомби розлітаються, то можуть калічити та вбивати мирних жителів.
– З точки зору ефективності на полі бою, ми віримо, що це буде корисно, — сказала Купер.
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