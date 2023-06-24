Мобілізація на Івано-Франківщині: що змінилося в роботі ТЦК та СП та на кого чекають

У червні начальник Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки підписав наказ Про проведення загальної мобілізації, згідно з яким усі військовозобов’язані повинні самостійно з’явитися у військкомат, не чекаючи вручення повістки. Хто може не приходити, що змінилося в роботі ТЦК та СП з квітня 2023 року та яку відповідальність нестимуть військовозобов’язані, які проігнорували наказ – читайте далі у матеріалі.

Що змінилося в роботі ТЦК та СП

За словами заступника військового комісара Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальника сектору мобілізаційної та оборонної роботи, полковника Романа Боднара, тепер викликають на уточнення облікових даних усіх громадян чоловічої статі.

– Особливо звертаю увагу на тих, в кого до цього часу не були впорядковані якісь юридичні підстави, чому він не з’являється, де він перебуває тощо. Раніше ми керувалися прибуттям військовозобов’язаних, які вже були призначені в команди, які мали на руках бойові повістки, мобілізаційні розпорядження, – пояснює він.

Ще однією відмінністю є те, що ТЦК та СП тепер працюють не лише з громадянами, які перебували на військовому обліку в області, а з військовозобов’язаними за їхнім фактичним місцем перебування.

– Це насамперед якраз стосується внутрішньо переміщених людей, тих, хто переховується, будемо відверто казати, або з різних причин задекларували місце проживання в одній області, але фактично працюють, проживають у нашому регіоні. Ми їх викликаємо зокрема до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, – додає Боднар.

Кого чекають у ТЦК та СП

У ТЦК пояснюють, що не потрібно приходити тим, хто вже подавав документи, наприклад, хто мав довічно встановлену інвалідність або ж інвалідність незалежно від групи.

– Нам вдруге підтверджувати їхні документи не потрібно. Не стосується й тих, хто є заброньованим нещодавно, протягом пів року. Адже більшість відтермінувань надається тривалістю до пів року, – говорить Боднар.

Однак у ТЦК та СП потрібно з’явитися тим, у кого були родичі з інвалідністю чи інші обставини, які за цей період могли змінитися.

– Нам потрібно перевірити, чи має людина на цей час право на відтермінування, чи не має. Якщо змінювалися облікові дані, то ми цих людей викликаємо і будемо з ними працювати. Тобто у людини на сьогодні, наприклад, є троє дітей. Станом на квітень старшій дитині виповнилося 18 років. Відповідно, людина втрачає право на відтермінування. Тепер цей громадянин повинен прибути до ТЦК та СП, – пояснюють у відомстві.

Крім того, він попереджає, що ті, хто не зареєстровані за місцем проживання, але фактично мешкають в області або навпаки мають реєстрацію, проте фактично не проживають у регіоні, порушують військовий облік.

– Ці громадяни здійснюють адмінправопорушення, передбачене статтею 210 КУпАП. Тож відповідно до чинних нормативних документів ми формуємо списки людей і передаємо у розшук для того, щоб їх доставили до ТЦК та СП для складання адміністративного протоколу, – каже він.

Види повісток

Боднар зауважує, що є два основні види повісток – для уточнення облікових даних та бойова повістка.

– Ми її так називаємо. Людина, яка вже пройшла медичний огляд, по документах не має ніяких підстав для надання відтермінування від призову, і по ній ухвалене рішення щодо її призову, тож вона отримує бойову повістку. Неприбуття по цій бойовій повістці — це вже відповідальність відповідно до ККУ, як ухилення від призову по мобілізації, – пояснює Боднар.

Відповідальність за уникнення від мобілізації

Є два види відповідальності. Громадяни зобов’язані протягом 7 днів повідомляти про зміни в облікових даних — про народження дітей, одруження, набуття зміни в стані здоров’я, зміну місця роботи, зміну місця проживання, зокрема і фактичного.

Якщо людина цю інформацію не надала, то на неї буде накладено штраф до 1 700 грн (ст. 210 КУпАП). Якщо ж встановлюються факти, що громадянин переховується, зареєстрований в іншій області й на Франківщині уникає оповіщення від територіальної громади, то це вже штраф 5 100 грн.

Звертатися у ТЦК та СП за місцем обліку чи перебування?

Краще звертатися за місцем перебування на військовому обліку.

– Але якщо людина, наприклад, зареєстрована у місті Долина, а тривалий час проживає у Верховині, вона так само може прибути й звернутися до Верховинського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Є вже електронні бази даних, за якими ми можемо отримати інформацію про військовозобов’язаного і поставити, будемо так казати, безконтактно його на військовий облік за фактичним його місцем прибуття, – додає Боднар.

Джерело : Суспільне

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