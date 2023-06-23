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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Підриває авторитет ЗСУ: адміністратор Telegram-каналу про повістки отримав 5 років в’язниці

феміда
Фото: Unsplash

Адміністратора Telegram-каналу Повістки засудили до п’яти років позбавлення волі та дворічного випробувального терміну за розголошення інформації про місця роботи військкомів.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень. Рішення ухвалив Дарницький районний суд міста Києва.

Його визнали винним за ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній роботі Збройних сил.

У своєму Telegram-каналі чоловік писав про те, де перебувають співробітники територіальних центрів комплектування та видають повістки. Він використовував такі фрази: “за можливості не заїжджайте”, “будьте обережні” тощо, які дискредитували роботу ТЦК.

У Києві адміністратор Telegram-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці

Скриншот: Єдиний реєстр судових рішень

До суду звернулися районні військкомати, вважаючи, що діяльність чоловіка може призвести до розкриття мобілізаційного плану на території Києва, підриву авторитету ЗСУ та зриву військових заходів.

Суд вважав, що дії автора каналу ведуть до напруги у суспільстві, формують негативне ставлення до представників територіальних центрів комплектування та стійку позицію для відмови від мобілізації.

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Telegram, Війна в Україні, Київ, мобілізація, Суд
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