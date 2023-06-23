Російської не існує: Стефанішина про рекомендації ЄС щодо забезпечення прав нацменшин

Одним із критеріїв вступу України в ЄС є забезпечення прав національних меншин. Венеційська комісія переймається стосовно російської національної меншини в України, щоб вона мала доступ до літератури, послуг тощо.

Утім, такого поняття, як російська національна меншина, не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої Російської Федерації ні на території України, ні на території пострадянського простору. Тому очевидно, що жоден з лідерів вільної Європи сьогодні не буде наполягати, щоб ми приділяли увагу російській мові.

Таку заяву в ефірі національного телемарафону зробила віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Під час підготовки цього висновку ми багато разів застерігали Венеційську комісію проти такого підходу. На жаль, наші коментарі не були почуті. Хоча ми давно продемонстрували свою позицію, ухвалили закон про медіа і закон про рекламу, який мінімізує або навіть нівелює всі можливості проникнення російської пропагандистської машини в інформаційне поле України через маскування у форматі європейських каналів. Рішення, які ухвалюються щодо вступу України в ЄС, ухвалюються політиками, й очевидно, що жоден з лідерів вільної Європи сьогодні не буде наполягати, щоб ми приділяли увагу російській мові, – сказала вона.

Нагадаємо, рік тому, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Єврокомісія у своєму проміжному звіті зазначила, що Україна в повному обсязі виконала дві із семи вимог, необхідних для початку цих переговорів. Для нашої держави це цифри доволі скромні, втім для європейської сторони це вже прорив.

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