Україна повернула ще двох військовополонених, вивезених Росією до Угорщини – МЗС

Україна повернула додому ще двох військовополонених, яких Росія вивезла до Угорщини.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Українські дипломати вивезли із Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Працюємо, аби й решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних, – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що 20 червня з Угорщини вдалося вивезти трьох українських військовополонених. Таким чином українська сторона повернула вже п’ятьох захисників. Раніше стало відомо, що Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених. Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Наразі держава у співпраці з міжнародними партнерами активно працює, щоб повернути всіх наших захисників додому. Читайте також Угорщина порушує міжнародне право. Лубінець про передавання українських військовополонених

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