У ГУР розповіли, чи мають росіяни озброєння для проведення атак на кількох напрямках

У найближчі місяці російські військові намагатимуться утримати захоплені території Херсонщини та Запоріжжя, а також вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

За словами заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького, найближчим часом у росіян не буде можливості втілити свої наміри.

Розвідка поки що не бачить створення ворожих потужних ударних угруповань. У росіян є проблеми з комплектуванням, озброєнням і військовою технікою. Нові підрозділи, частини та з’єднання необхідно відповідним чином оснастити. А озброєння, яке знімають зі складів, арсеналів потребує ремонту й модернізації.

– Якщо є санкції, якщо не вистачає потужностей, а в Російської Федерації однозначно зараз не вистачає потужностей, навіть попри те, що вони перевели свою економіку на військові рейки – це зовсім інший масштаб, ніж це було в Радянському Союзі. Тому є проблеми, – наголосив Вадим Скібіцький.

За його словами, російський Генштаб зараз намагається дуже швидко озброїти нові частини. Проте не вдається. Це можна побачити на прикладі тих підрозділів, які перекидають на територію Білорусі для проходження підготувань.

Представник ГУР Міноборони заявив, що нашій розвідці достеменно відомо про плани створення нових корпусів, нових дивізій на території РФ. Проте величезною проблемою залишається оснащення сучасним озброєнням, а не тим, яке зберігається на складах після розвалу Радянського Союзу. І таке озброєння потребує дуже багато вкладень для приведення до нормального функціонування.

Раніше ГУР Міноборони перехопило телефонну розмову одного окупанта, який скаржився на невиплату зарплати за участь у війні в Україні.

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