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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вирішили помститися за Чонгар. Росіяни вдарили в район Антонівського мосту – Гуменюк

антонівський міст
Фото: Depositphotos

У Херсонській області російські окупанти вночі вдарили в район Антонівського мосту.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк вважає, що так росіяни вирішили помститися за Чонгарський міст.

Крім того, в регіоні збільшилася кількість обстрілів – за минулу добу їх було 91. Такого не було впродовж кількох днів, поки тривала евакуація, а окупанти перебували на більш віддалених позиціях – у деяких місцях їх відкинули на 15 км.

Зараз росіяни повертаються і починають обстрілювати правий берег сильніше.

– Вночі застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб – вдарили в район Антонівського мосту, там, де вони раніше не бомбардували. Більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар, – розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вода з лівого берега йде трохи повільніше, ніж із правого. Проте ворог намагається повернутися на колишні позиції, посилює обстріли.

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Чонгарський міст

Оскільки ґрунт не скрізь дає змогу окупантам поставити техніку, то вони часто облаштовують позиції в приватних подвір’ях або будівлях.

Війна в Україні, Херсонська область, Чонгар
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