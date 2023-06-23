Вирішили помститися за Чонгар. Росіяни вдарили в район Антонівського мосту – Гуменюк

У Херсонській області російські окупанти вночі вдарили в район Антонівського мосту.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк вважає, що так росіяни вирішили помститися за Чонгарський міст.

Крім того, в регіоні збільшилася кількість обстрілів – за минулу добу їх було 91. Такого не було впродовж кількох днів, поки тривала евакуація, а окупанти перебували на більш віддалених позиціях – у деяких місцях їх відкинули на 15 км.

Зараз росіяни повертаються і починають обстрілювати правий берег сильніше.

– Вночі застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб – вдарили в район Антонівського мосту, там, де вони раніше не бомбардували. Більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар, – розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вода з лівого берега йде трохи повільніше, ніж із правого. Проте ворог намагається повернутися на колишні позиції, посилює обстріли.

Оскільки ґрунт не скрізь дає змогу окупантам поставити техніку, то вони часто облаштовують позиції в приватних подвір’ях або будівлях.

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