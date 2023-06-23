За підсумками Конференції з відновлення партнери пообіцяли €60 млрд на допомогу Україні

Іноземні донори пообіцяли близько €60 млрд (приблизно $66 млрд) нової фінансової підтримки Україні за підсумками міжнародної Конференції, спрямованої на фінансування відновлення країни.

Про це повідомив Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, яка приймала зустріч, пише AFP.

– Ми не планували, що це буде конференція з оголошення внесків. Проте, сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити про підтримку України на загальну суму в €60 млрд, – сказав він.

Зобов’язання урядів і міжнародних організацій спрямовані на підтримку України в короткостроковій і середньостроковій перспективі, додав Клеверлі на заключному засіданні конференції в Лондоні.

– Це забезпечує нам середньострокову передбачувану підтримку, яка дасть змогу забезпечити макроекономічну стабільність, необхідну Україні, – сказав він, додавши, що наразі зусилля спрямовані на розкриття “величезного потенціалу приватного сектора”.

Міністр закордонних справ Британії вважає, що Україна відновлюватиметься, але держава не зможе зробити це самотужки.

– Тому ми разом, як уряди, як міжнародні організації, як бізнес, як представники громадянського суспільства, показали Україні та українському народу, що ми з ними, – додав він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який також був присутній на зустрічі, сказав делегатам, що “ми починаємо відбудовувати Україну цього року, ми не чекаємо закінчення війни”, подякувавши їм за фінансову підтримку.

– Ми набагато ближче до повної мобілізації $14,1 млрд, які нам необхідні, – додав він, посилаючись на оцінку Світового банку про те, що нам терміново потрібно.

За оцінками, у середньостроковій перспективі для відновлення української економіки буде потрібно понад $400 млрд.

Шмигаль також привітав прихильність “майже всіх” присутніх до ідеї про те, що Росія “повинна заплатити за свої злочини і руйнування, які вона заподіяла Україні”.

– Нам необхідно завершити розробку механізму компенсації, який дасть змогу використати заморожені російські активи для відновлення України, – закликав він, тоді як міжнародні зусилля наразі загрузли в юридичних дискусіях.

Однією з головних цілей конференції було залучення приватного сектору шляхом створення механізмів, що гарантують інвестиції в Україну.

Хто став донором для України

Близько 500 компаній із 42 країн, включно з такими великими іменами, як Google, Siemens, Vodafone, Hitachi, Virgin Group і Rolls-Royce, зобов’язалися зіграти свою роль, повідомив Клеверлі.

Велика частина з €60 млрд припадає на пакет допомоги в розмірі €50 млрд, який Європейський Союз планує розгорнути до 2027 року і про який було оголошено напередодні конференції.

Також $3 млрд кредитних гарантій обіцяла надати Великобританія.

Сполучені Штати також оголосили про виділення $1,3 млрд як допомоги, спрямованої, зокрема, на енергетичний та інфраструктурний сектори.

За даними Європейської правди, також Швейцарія оголосила про додаткову підтримку в розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція планує надати ще €40 млн допомоги для невідкладного відновлення 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції в середу дистанційно, заявивши західним лідерам, що “очі всього світу дивляться на нас і на те, чи переможемо ми російську агресію”.

– Також світ спостерігає за тим, чи відновимо ми нормальне життя таким чином, що наші перетворення завдадуть ідеологічної поразки агресору, – додав він.

Очікується, що наступного року Німеччина прийме Конференцію з відновлення України.

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